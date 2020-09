Coronavirus: 1.851 nuovi casi e 19 decessi in Italia

Nella giornata di oggi, si sono registrati 1.851 nuovi casi e 19 decessi (-5 rispetto a ieri, quando erano 24). I pazienti ricoverati con sintomi salgono a quota 3.047, ma diminuiscono rispetto a ieri (-1), mentre quelli ospedalizzati in terapia intensiva sono aumentati di 9 unità rispetto a ieri (280 oggi).

ROMA - In rialzo la curva dei contagi da Covid-19 in Italia. Con 15.379 tamponi effettuati in più di ieri (105.564 nella giornata di oggi, 90.185 ieri), aumentano i nuovi casi di positività al coronavirus: 1851 oggi (1.648 ieri). Contando morti e guariti, invece, sono 314.861 i positivi dall'inizio della pandemia.