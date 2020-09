Conte: "Italia ha potenziale, dobbiamo osare e non accontentarci"

(Agenzia Vista) Bologna, 26 settembre 2020 - "L'Italia ha un grande potenziale, deve osare e non accontentarsi". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un videomessaggio inviato in occasione di un convegno dell'osservatorio 'Riparte l'Italia'.