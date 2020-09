Carabinieri NAS Catania: sequestrate quasi 14.000 bottiglie d’acqua in cattivo stato di conservazione

(credits: Cc Nas)

Oltre ad informare l’Autorità Giudiziaria della violazione, i Carabinieri hanno provveduto a segnalare la titolare e il suo coniuge, gestore di fatto dell’attività, all’Autorità Amministrativa per l’emissione di provvedimenti prescrittivi/sospensivi dell’attività di deposito abusiva. Ad evidenziarlo, Giovanni D'Agata, presidente dello 'Sportello Dei Diritti che, rimarcando l'allerta dei Carabinieri dei NAS, consiglia ai consumatori che hanno in casa le bottiglie d’acqua in PET interessate dal sequestro a non utilizzarle.

CATANIA - Il Nas di Catania ha effettuato un controllo presso un supermercato sito in provincia di Messina. Nel corso delle operazioni i militari hanno rilevato la presenza di notevoli quantitativi di acqua minerale stoccati all’interno di una struttura precaria e senza requisiti igienico-sanitari, tra l’altro realizzata abusivamente in un’area esterna originariamente adibita a parcheggio clienti. In tale contesto, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro penale probatorio di circa 14.000 confezioni di acqua minerale in cattivo stato di conservazione e presumibilmente alterate in quanto esposte direttamente ai raggi solari, alle intemperie e a potenziali contaminazioni ambientali.