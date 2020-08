ROMA - Frenata dei contagi da Coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L'incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 di ieri. Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti. E' quanto emerge dai dati delCon 9.866 tamponi eseguiti, sono 135 i nuovi casi in(di cui 20 'debolmente positivi' e 8 a seguito di test sierologico). E' positivo quindi l'1,36% dei test eseguiti.Sono 117 i nuovi casi di positività al Coronavirus in, individuati sulla base di 6.132 tamponi. Di questi 57 sono asintomatici, 53 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 40 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti.