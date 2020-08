Avviso di garanzia per Conte e sei ministri

Il presidente Giuseppe Conte, in una nota di Palazzo Chigi, ha fatto sapere che è stato spiccato per sé e sei ministri l'avviso di garanzia dal Tribunale di Roma, garantendo massima collaborazione con i magistrati. In particolare il tribunale sta indagando sulla gestione del Covid, sulle diverse denunce giunte in tutta Italia, in un'inchiesta parallela a quella di Bergamo, che prevederebbero vari tipi di reati penali: pena in concorso (articolo 110), epidemia (articolo 438), delitti colposi contro la salute pubblica (articolo 452) e omicidio colposo (articolo 589), abuso d'ufficio (articolo 323), attentato contro la costituzione dello Stato (articolo 283), attentati contro i diritti politici del cittadino (articolo 294).