Roma-Parma 2-1: i giallorossi vincono in rimonta

- Sospiro di sollievo per la Roma che, dopo le sconfitte contro Milan, Udinese e Napoli, torna alla vittoria battendo in rimonta il Parma. Tre punti importanti per la squadra di Fonseca che può respirare sperando di aver superato la fase più difficile della stagione. Il match comincia con un incubo per i giallorossi che, dopo appena nove minuti dal fischio d'inizio, vanno sotto.Il Parma, infatti, sblocca il risultato con un calcio di rigore trasformato da Kucka. Il vantaggio dei gialloblù spinge i capitolini a fare di tutto per acciuffare il pareggio, ma il pallone sembra diventato il nemico degli uomini di Fonseca che, tuttavia, non si arrendono e trovano il gol dell'1-1 alla fine del primo tempo con Mkhitaryan.Nella ripresa, poi, la Roma tenta il colpaccio e la rete del definitivo 2-1 arriva con Veretout che trova un gran gol dalla distanza. Tre punti guadagnati per i giallorossi che riconquistano il quinto posto, a pari punti con il Napoli.