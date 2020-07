Palestre: dopo il lockdown arrivano gli "accessi intelligenti"

ROMA. Il controllo degli accessi in palestra, impianti sportivi o piscine è diventato, negli ultimi mesi, indispensabile.





Con l’adozione delle misure di sicurezza anti Covid-19, in vigore già da diversi mesi, è diventato ancora più importante per ogni centro sportivo controllare il numero degli accessi e degli utenti, onde evitare situazioni di sovraffollamento o di consentire l’accesso a persone non autorizzate nei propri spazi.





Le soluzioni all’avanguardia per il controllo degli accessi in palestra





Una delle aziende più all’avanguardia al mondo del settore è l’italiana ZSE, specializzata nella produzione di tornelli, varchi automatici, transenne, girelli meccanici e automatici.





La ZSE fornisce soluzioni chiavi in mano per monitorare gli accessi di utenti e personale nelle palestre.propone diverse soluzioni, adatte a tutti gli impianti sportivi, di grandi o piccole dimensioni:

- Tornelli a tripode: i tornelli a tripode sono progettati, in particolare, per palestre e piscine. Disponibili in cinque diversi modelli in acciaio di varia dimensione e funzionalità, a seconda del flusso di utenti da monitorare o degli spazi a disposizione del cliente.





- Varchi automatici: queste soluzioni sono caratterizzate da finiture eleganti e in acciaio, plexiglass o vetro e progettate per integrarsi perfettamente con qualsiasi stile architettonico. I varchi automatici utilizzano anche il sistema di rilevamento a fotocellule.





- Lettori e terminali: si tratta di modelli di lettori pensati esclusivamente per i centri sportivi che richiedono a utenti e personale l’utilizzo di tessere, badge o di un codice personale. I lettori possono essere con tastiera, con microprocessore oppure nel comodo formato da tavolo.





Non solo sistemi di controllo degli accessi: dal 1994, ZSE ha messo a punto il primo software gestionale per palestre, soluzione che con il tempo si è affinata e adattata alle nuove tecnologie, dando vita a GateApp Sport.





Si tratta di un innovativo software in cloud, di facile utilizzo, pensato in particolar modo per le palestre e per tutte quelle realtà sportive che necessitano di uno strumento semplice e immediato per monitorare l’affluenza delle persone. Il software viene installato nei sistemi di controllo ZSE per garantire il massimo dell’efficienza.





Le soluzioni proposte sono tutte personalizzabili a seconda delle esigenze dei clienti, e sono tutte accompagnate da un servizio di assistenza affidabile e preciso.