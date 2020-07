Milano: dopo il lockdown il catering si ordina online

MILANO. Il food delivery è ormai entrato nelle nostre abitudini, e in tempo di Covid il mercato dell’ecommerce online è cresciuto esponenzialmente: nel 2020 si prospetta un’ulteriore crescita del 56% rispetto al 2019, e anche i settori più 'tradizionali' come il catering oggi vanno online.





E’ notizia di pochi giorni fa che il food delivery regge alla fase post lockdown: dopo aver registrato un boom durante il periodo di emergenza, i consumatori continuano a comprare online e le imprese investono per rafforzare l’e-commerce.

La pandemia "è stata un vero game changer e ha fatto esplodere l’e-commerce: in pochi mesi è stato compiuto un 'salto evolutivo' di dieci anni", ha affermato dal presidente di Netcomm Roberto Liscia durante il Netcomm Forum, l’evento italiano dedicato al commercio digitale e al new retail (Fonte: Il Sole 24 ore).

Durante il lockdown tutto il food delivery è quindi esploso: dalla consegna di cibo pronto a domicilio alla spesa online. La situazione che abbiamo vissuto in Italia in questi ultimi mesi ha accelerato diversi processi già in atto, e così sempre più aziende investono nel digitale.

"I dati sono chiari: si tratta di un trend evolutivo che tocca molti settori" afferma Delia Caraci, consulente di Web Marketing in Digitalsfera "con un tasso di crescita complessivo previsto per il comparto ecommerce 2020 a +26%".

Il dato arriva dell’Osservatorio B2c del Politecnico di Milano: le maggiori percentuali di crescita per il 2020 sono previste sui settori editoria +16%, informatica ed elettronica di consumo +18%, abbigliamento +21%, arredamento e home living +30%, e food&grocery con ben il +56% atteso.

"Una crescita che coinvolge molti settori ma nel food vede il tasso atteso più significativo. Così, anche ambiti più trazionalisti come il catering, tipico esempio di consegna di cibo a domicilio per eventi speciali, dove fino a poco tempo fa certo non si usava ordinare via web, oggi è iniziata la vendita online" conclude Delia Caraci.

A cogliere il balzo di questo trend è partylunch.it, il primo servizio italiano di catering online su Milano e hinterland: un’offerta ampia per ogni esigenza e per ogni budget, che offre dai menù più completi alle singole portate, fino ai finger food e al servizio camerieri con open bar. E cosa più importante tutto è ordinabile direttamente online.

Partylunch è un progetto innovativo e ambizioso, fortemente voluto da una storica azienda di catering milanese specializzata in grandi eventi, che ha saputo guardare più lontano e confezionare un servizio smart. Un esempio tutto italiano di tradizione e innovazione, dove la passione per la cucina di alto profilo diventa professione e oggi si rinnova, traducendo tutta la qualità originale della propria offerta anche in digitale.