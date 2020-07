La comunità tunisina è molto dispiaciuta per la fine missione del Console Generale di Tunisia a Milano: "L'Italia perde un grande amico"

MILANO. L'annuncio della Fine della Missione, di cui due anni a Genova e tre a Milano, del Dott. Nasr Ben Soltana, Console Generale di Tunisia a Milano, ha suscitato un forte malcontento ed un rifiuto ad accettarne la sua partenza da parte dei cittadini tunisini che vivono nella Circoscrizione Consolare di Milano ma anche di tanti altri che vivono in Italia, in Tunisia, in Paesi europei fra i quali Germania, Francia, Svizzera, Belgio e in alcuni Paesi Arabi.





Una realtà che mostra la grande stima che i cittadini tunisini nutrono nei confronti del Console Generale per il lavoro svolto per il Suo amato Paese e per i Suoi Concittadini.

È raro vedere una reazione simile da parte dei cittadini tunisini verso un Responsabile soprattutto in un contesto di libera espressione dove la stima non si raggiunge né comprandola né con il potere.

Abbiamo conosciuto il Console Generale di Tunisia a Milano come un brillante diplomatico che è riuscito ad instaurare delle forti e solide relazioni con le differenti Autorità Regionali, con il Mondo Economico e Culturale della sua Circoscrizione Consolare ed a sviluppare le relazioni nei diversi settori con l’Italia.

Con la fine della Sua Missione i cittadini tunisini, residenti nel Nord Italia, perderanno un Responsabile devoto a tempo pieno ai loro servizi e sempre attento ai loro bisogni mentre l’Italia perderà un grande amico che gode di grande stima e di profondo rispetto.