"Il dopo è ora": l'impatto psicologico del Coronavirus sugli italiani

BRESCIA. Nelle settimane del lockdown ogni giorno tramite brevi video su Facebook, interventi in podcast, e tramite testate giornalistiche locali e nazionali, la psicologa Doriana Galderisi ha offerto un sostegno importante alle migliaia di persone che hanno avuto la fortuna di incontrare le sue parole.





Dall’epicentro della crisi, la città di Brescia, le sue parole hanno trovato grazie alla tecnologia la possibilità di entrare nelle case di tutti, tramite smartphone e computer: un appuntamento quotidiano imprescindibile per interpretare cosa stava accadendo e trovare soluzioni "in palmo di mano", come fossero trucchetti ed escamotage, che hanno aiutato tanti italiani a superare i momenti più difficili, trasformando quello che arrivava dalle domande e dalle consulenze dei propri pazienti in un’analisi dettagliata di quello che stava succedendo.





Ora tutta questa esperienza di aiuto e dialogo diretto con i tanti cittadini, bisognosi di un sostegno psicologico, per i tipi della Gam Editrice è uscito "Il Dopo è Ora", il libro che sistematizza questa esperienza e sviscera gli effetti psicologici e le dinamiche psico-sociali che vengono vissute in questo momento in Italia.





Un’opera che affronta il tema del Coronavirus scomponendolo in sette aree tematiche: famiglia, criminologia, neuropsicologia, infanzia e adolescenza, scuola, forense, sessuologia. Per ognuna di esse la dottoressa ha indagato e riflettuto, al fine di spiegare l’impatto del Coronavirus sulla vita di ognuno di noi.





Un libro che è in parte diario, frutto del quotidiano rapporto della dottoressa Galderisi con i suoi pazienti, ma anche un manuale, che accompagna passo dopo passo a superare le difficoltà quotidiane "per dare scacco al mostro". Scritto con un’ironia senza eguali nel campo delle scienze psicosociali, la lettura è adatta anche alla sdraio sotto l’ombrellone, per chi riuscirà ad andare in vacanza.





Fin dall’indice si capisce che temi seri e complessi vengono illustrati con un linguaggio adatto in molti casi anche ai bambini, che da oltre 25 anni sono pazienti privilegiati per la dottoressa Galderisi.

Ad esempio "Stai al sicuro al tempo del Coronavirus! Entra anche tu nel club dei felicini...per mamme, papà, insegnanti...ma soprattutto per tanti bambini, tutti uniti! Tutti vicini!", un capitolo dove si insegna ai più piccoli come affrontare le paure, o altri in cui si spiega ai genitori come capire cosa sta succedendo ai propri figli cercando di interpretare segni e comunicazione non verbale.





Con rigore scientifico e precisione medica vengono esplicitate sindromi, cause, malattie, con l’obbiettivo di fornire comunque un passaggio in più, offrire sempre una soluzione e non solo una descrizione o una critica.





Il libro è stato presentato in anteprima il 14 luglio a Brescia, ma già un’altra presentazione è prevista a fine mese con il sindaco della città, e altre ancora ne seguiranno.





Per quel che riguarda Doriana Galderisi, ha più di 27 anni d’esperienza, con specializzazioni in Psicologia e Psicopatologia del Comportamento Sessuale Tipico e Atipico; Psicologia Criminale Investigativa Forense, Psicologia Giuridica, Psicologia Scolastica; Psicologia dell’Età Evolutiva, Neuropsicologia. Padovana d’origine, bresciana d’adozione, autorizzata dall’ASL di Brescia per certificazioni DSA (Disturbi specifici di Apprendimento). Iscritta all’Albo dei CTU e all’Albo dei Periti presso il Tribunale Ordinario di Brescia. Iscriz. Albo Esperti in Sessuologia Tipica e Atipica Centro "il Ponte" Giunti-Firenze.