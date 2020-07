Crotone in Serie A, i festeggiamenti senza distanziamento in città

(Agenzia Vista) Calabria, 25 luglio 2020 - I festeggiamenti per la promozione del Crotone in Serie A di calcio sono durati tutta la notte coinvolgendo principalmente Piazza Pitagora in centro città. Ecco le immagini della festa in strada senza distanziamenti e senza rispettare le misure anti covid /