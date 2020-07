Coronavirus, Italia: 223 nuovi casi, il 51,5% in Lombardia

ROMA - I nuovi casi di contagio riferibili alle ultime 24 ore sono 223, in aumento dunque rispetto ai 201 di ieri. Le vittime delle ultime 24 ore sono invece 15. Le persone positive al virus ammontano attualmente a 14.884 (-176), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono diventati 79 (-3).— Sono 115 i nuovi casi di contagio nella regione più colpita d'Italia, dove ieri c'era stato un incremento di 98 casi. Sono invece 4 le vittime dopo le 21 di ieriSono 55.220 i casi registrati nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti, che valgono il nuovo record dall'inizio dell'epidemia. I timori di Fauci, che ha recentemente ribadito l'invito al rispetto delle distanze e all'uso delle mascherine, sembrano purtroppo fondati; un paio di giorni fa l'immunologo della Task Force aveva ipotizzato che i contagi potessero continuare a crescere, fino ad arrivare presto alla cifra monstre di 100mila al giorno. I nuovi casi sono al momento in crescita in 36 Stati su 50; ieri solo in Florida sono stati registrati più di 10mila casi. Il Center for Disease Control and Prevention ha previsto che i decessi arriveranno a quota 148mila entro il 25 luglio; attualmente le vittime sono 128.740.