Coronavirus: in crescita contagi, +142. Le vittime sono 21

ROMA - Ammontano aoggi i nuovi contagiati di, in aumento rispetto a. Di questi, 109 casi sono in, il. Il numero. Lenelle ultime 24 ore sono invece, in lieve calo rispetto alle 23 di ieri. I, secondo i dati del Ministero della Salute.