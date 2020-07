Coronavirus: in calo i contagi ma aumentano le vittime

ROMA - Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. Sono i nuovi dati forniti dallache fotografano la situazione del contagio da Coronavirus Covid-19 in Italia.I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore. Tornano a scendere i pazienti Covid in terapia intensiva in Italia, da 65 a 60 in 24 ore.Diminuiscono anche in Lombardia, da 30 a 27. In aumento i ricoverati con sintomi, sono 777 (+9), in isolamento domiciliare ci sono 12.082 persone, in calo di 242 unità.