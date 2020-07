"I dati internazionali del Covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, Neanche in Europa", aveva scritto su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando che "per questo dobbiamo insistere con la forza della prudenza".

ROMA - Secondo il bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 386 nuovi casi. Ieri erano 289. In calo i decessi. I morti ufficiali per coronavirus in Italia sono ora 35.132, i casi totali 247.158.