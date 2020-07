"Cartoline da Marte": la guida turistica del pianeta rosso dello sceneggiatore Guglielmo Signora

ROMA. Dopo i successi ottenuti con i manuali sul collezionismo giapponese "Noi Robot" e "Anime d’acciaio", pubblicati da Granata Press e Kappa Edizioni, l’autore Guglielmo Signora torna nelle librerie fisiche e online con la sua ultima fatica letteraria "Cartoline da Marte – Guida turistica del pianeta rosso con ampia antologia narrativa", pubblicato da Phasar Edizioni.





Nato come omaggio alla fantascienza classica e dalla passione per i misteri dell’archeologia, il volume si presenta come una guida immaginaria destinata ai turisti del futuro, ma in realtà è il pretesto per un’antologia che intreccia situazioni e personaggi diversi in un unico puzzle, basato sul legame tra lo sviluppo della civiltà umana e la razza del pianeta rosso estinta 5000 anni fa.

Strettamente connesse tra loro, varie figure storiche si mescolano quindi a eroi di fantasia in mezzo ad avventure, miti e riflessioni filosofiche sul destino degli esseri viventi.

Tra un racconto e l’altro non mancano ironiche indicazioni di viaggio e segnalazioni di città coloniali, iter burocratici, alberghi, bellezze naturali e resti archeologici, il tutto corredato da tabelle tecniche, cenni di storia marziana, mappe e illustrazioni originali a colori.

I punti di forza restano però gli indizi disseminati nell’opera, spaziando dal XIX secolo vittoriano al mondo della psicanalisi nella Vienna anni Venti, dalle antiche guerre aresiane all’epopea del mago Alkamir, dall’Esposizione Universale di Parigi del 1889 alla sventurata esplorazione della Grande Piramide marziana, fino ad arrivare a una conclusione sorprendente sugli effetti della superstizione privata del dubbio e della logica.

Nonostante si tratti di un’opera di fantasia, l’argomento risulta di stretta attualità in un mese in cui sono previste ben tre missioni spaziali verso Marte, che vanno ad aggiungersi a un crescente interesse del pubblico verso il pianeta rosso e i suoi misteri. Il libro è distribuito al prezzo di 33€, ed è disponibile in tutte le librerie italiane.

Per quel che riguarda Guglielmo Signora, nato a Venezia, si è diplomato al Liceo Artistico di Torino e ha frequentato la Scuola del Fumetto di Milano. Coltiva da sempre una grande passione per il fumetto, l’animazione e i giocattoli robotici giapponesi, ai quali ha dedicato alcuni saggi enciclopedici tra i quali "Anime d’acciaio". È passato attraverso varie esperienze pubblicitarie ed editoriali, dove occupa un posto di rilievo la graphic novel "Lupin III – Profezie dell’altro mondo" (Kappa Edizioni), di cui è stato disegnatore e sceneggiatore sotto la supervisione dell’autore originale Monkey Punch.

Collabora da molti anni con vari editori in qualità di illustratore e fumettista, e svolge l’attività di editor per i manga giapponesi pubblicati dalle Edizioni Star Comics, gestendo inoltre dei corsi di fumetto a Firenze, Verona e Forlì.