Calcio: Veloso blocca i sogni dell'Inter

(credits: Hellas Verona Fb)

La ripresa del campionato sta facendo scivolare l'Inter, superata dall' Atalanta in classifica. A Verona, dopo l'inizio negativo con la rete di Lazovic, gli uomini di Conte riescono a ribaltare la gara nel secondo tempo con la rete di Candreva e l'autogol di Dimarco su cross del laterale nerazzurro. L'Hellas disputa una gara ordinata con pressing efficace.Veloso colpisce il palo, come Lukaku, poi proprio mentre l'Inter pensava di aver ottenuto la vittoria, il tiro del capitano gialloblu regala il 2-2. L'Inter ha manovrato in particolar modo nel secondo tempo grazie ad un propositivo Sanchez, ma la squadra di Conte sembra vivere a corrente alternata.