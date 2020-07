Beatrice Di Taranto: l’estetica Vip nel cuore di Milano

MILANO. È diventata il punto di riferimento per l’estetica dei Vip nel cuore di Milano. Lei è Beatrice Di Taranto titolare di un centro di estetica avanzata in Corso Buenos Aires, nel cuore di Milano, con una serie di servizi di alta gamma, che sta conquistando numerose personalità dello showbiz.





In pochi mesi, l’elegante location a pochi passi da piazza Loreto e Corso Buenos Aires, è diventato punto di riferimento per personalità internazionali, Vip e di una clientela esigente che vuole servizi esclusivi, riservatezza, innovazione e altissima professionalità.





È questo il segreto di Beatrice Di Taranto per conquistare i clienti più prestigiosi: non classici trattamenti ma un corposo ventaglio di servizi esclusivi, dal trucco semipermanente (è uno dei centri più noti di Milano per questo servizio) all’estetica avanzata, massaggi e tecnologie all’avanguardia per percorsi di bellezza personalizzati, compresi macchinari e prodotti esclusivi.





Lavorando in un segmento di alto livello e conoscendo le reali esigenze delle persone, molti dei prodotti in commercio non erano abbastanza pregiati. Ecco quindi la creazione di Cor Beauty, la personale linea di cosmetici studiati, approvati e prodotti in Italia.





Referenze formulate con principi attivi di altissima qualità, pensati per rispondere alle esigenze di ogni donna, mamma o manager che vuole dare un reale nutrimento al proprio corpo, con risultati effettivi e duraturi.





L’espansione di Beatrice Di Taranto oggi è raccontata anche da magazine, testate e da quel mondo attento alle novità, alla qualità dell’estetica, ed a chi segue realmente progetti imprenditoriali concreti, professionali e all’avanguardia.