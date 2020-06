ROMA - Vince la Lazio in rimonta al termine di una partita vivace e dal finale incandescente. Primo tempo in cui la Fiorentina imbriglia l'attacco laziale e va al riposo in vantaggio grazie alla rete di Ribery. Nella ripresa la partita diventa più intensa con la Lazio che alza i giri del motore e prima trova il pari col penalty di Immobile e poi il gol vittoria di Luis Alberto che ribalta il match.