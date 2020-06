Eccesso di stress? Nasce la galleria d’arte che ti rilassa con i quadri

MILANO. L’arte come soluzione per il buonumore? Sono noti da tempo i suoi benefici sulla psiche umana, ma per la prima volta una casa d’esposizione ha deciso di selezionare delle opere d’arte con l’intento di "curare" i propri clienti, aiutandoli a combattere lo stress e migliorando il proprio stato d’animo.





E’ questo l’obiettivo che si prefigge Mood Art Gallery, il primo ambulatorio artistico al mondo. Il progetto è nato per merito di Nazareno Bresciani, giovane consulente commerciale che trovandosi forzatamente a casa durante il periodo del lockdown, ha deciso di impiegare il tempo a disposizione per dar vita ad un progetto che unisse la sua passione per l’arte con le competenze apprese seguendo dei corsi di counseling e gestione dello stress.

"Intuitivamente mi sono reso conto di come l’osservazione di un dipinto possa provocare uno stato di benessere generale. L’ho sperimentato personalmente vivendo in un’ambiente circondato d’arte, inoltre mi sono documentato sui benefici derivanti dall’osservazione di quadri e sculture" racconta Bresciani.

"Ho condiviso così la mia idea con alcuni critici d’arte e terapisti i quali mi hanno subito dato un riscontro positivo, ed ho deciso di inaugurare Moodartgallery.it, la prima galleria d’arte per aiutare a migliorare il proprio daily mood, ovvero l’umore della giornata" commenta il fondatore.

Il funzionamento è davvero molto semplice, l’utente tramite il sito web può inviare una richiesta di consulenza e nell’arco di 24 ore viene ricontattato da un’addetto della galleria per una breve intervista.

Nel corso dell’intervista vengono poste una serie di domande per inquadrare lo stato d’animo e il profilo caratteriale del cliente e sulla base di queste informazioni verranno successivamente proposte una serie di opere d’arte rivolte a migliorare il livello di benessere psico-fisico del soggetto.

Il cliente potrà decidere se acquistare o semplicemente noleggiare per un determinato periodo di tempo una o più opere d’arte.

"Con questo progetto voglio portare una ventata di freschezza in un settore, quello delle gallerie espositive, che ad oggi si presenta vecchio e statico" racconta Nazareno Bresciani.

"Sono infatti decenni che non si vedono novità in grado di rilanciare questo mercato, eppure basterebbe solo un pò più di creatività, intraprendenza e voglia di mettersi in gioco, requisiti fondamentali per lavorare nel mondo dell’arte che per sua stessa natura vive di cambiamento ed innovazione" conclude il fondatore di Moodartgallery.it.

Sicuramente un’iniziativa di questo tipo potrà fare da stimolo per tutto il comparto artistico italiano, aiutandolo a guadagnare importanti fette di mercato che a livello globale fino ad un’anno prima della pandemia da Covid-19 valeva 67,4 miliardi di dollari, e tornerà sicuramente a crescere non appena l’emergenza sarà terminata.

Quindi, in attesa di tornare a registrare questi numeri gloriosi del recente passato, non ci resta che metterci comodi e rilassarci, magari osservando un bellissimo quadro surrealista di Joan Mirò.