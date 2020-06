Da oggi in 4 Regioni sarà attiva l'app Immuni

ROMA - L'applicazione per il tracciamento dei contagi è in funzione in 4 Regioni, tra cui la Puglia. "E' già stata scaricata più di 2 milioni di volte", ha detto la ministra Pisano, che ha aggiunto: "Diminuirà la probabilità di nascita di focolai improvvisi".