Coronavirus: la prevenzione parte dall’auto

ROMA. Le misure di prevenzione sembrano funzionare e i tempi più bui della pandemia da Coronavirus ci sembrano già lontani. In questo periodo particolare, in cui stiamo ponendo molta attenzione all’igiene e alla prevenzione, che al momento sono le uniche armi contro un virus che si é mostrato molto pericoloso, stanno nascendo nuove esigenze tra gli automobilisti, come quella di disinfettare le mani quando si è in viaggio o fuori casa.





Per far fronte a questi nuovi bisogni anche gli accessori auto si stanno reinventando e adattando a questo nuovo tempo di pandemia, ed ecco nascere ad esempio il primo dispenser di gel igienizzante per mani, specifico per auto.

Si chiama CARhandGEL e si tratta di un accessorio ormai indispensabile per le auto, in modo da assicurare la perfetta igiene delle mani anche quando si viaggia e non si ha la possibilità di lavarsi spesso.

Con design e manifattura "Made in Italy", questo nuovo accessorio è studiato per essere compatibile con tutte le auto sul mercato, poiché va inserito all’ interno del portabicchieri di cui oggi tutti i modelli di automobili sono dotati.





La salute prima di tutto





Semplici gesti come indossare la mascherina o disinfettare le nostre mani oggi sono questione di vita o di morte, perché servono a prevenire un eventuale contagio. Da qui l’esigenza di avere in auto un apposito dispenser, che può aiutare a disinfettarci nel miglior modo possibile.





Design, sicurezza e resistenza "Made in Italy"





Costruito in plastica dura e anti-alone, CARhandGEL viene fornito con la prima ricarica inclusa, da 150 ml di gel igienizzante prodotto in Italia da una importante azienda, con una percentuale alcolica del 65%.

Il nuovo accessorio è dotato anche di una speciale valvola di sfogo brevettata, che permette ai vapori del gel igienizzante, a base di alcool, di fuoriuscire in minime dosi se all’ interno dell’abitacolo la temperatura dovesse raggiungere livelli elevati.

In questo modo non ci si deve preoccupare di lasciare l’ auto al sole durante i periodi più caldi.





Un accessorio versatile e personalizzabile, utile anche per grandi flotte





E’ importante poi il fatto che CARhandGEL è smontabile e lavabile, e una volta terminato il gel all’interno si potrà caricare semplicemente staccando la pompetta e inserendo una ricarica CARhandGEL nuova.

Un servizio che potrebbe essere particolarmente utile per i noleggi di auto e i gestori di car sharing e grandi flotte, che hanno bisogno di assicurare l’igiene delle mani ai propri clienti o dipendenti.





Link:

www.halmosculpture.com/pages/carhandgel