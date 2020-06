Coronavirus: il Brasile supera l'Italia per numero di vittime

ROMA - Supera la soglia deiil numero di casi dinel mondo, mentre il bilancio dei morti è di otre 391.000: è quanto emerge dal conteggio aggiornato dell'università americana. I dati pubblicati dall'ateneo indicano ad oggi un bilancio di 6.639.092 contagi accertati, inclusi 391.261 decessi. Finora nel mondo sono guarite 2.872.731 persone.Sono 34.021 i morti in, che scavalca l'Italia e si piazza al terzo posto per numero di vittime dopo Stati Uniti e Gran Bretagna. Leregistrate nelle ultime 24 ore sono, nuovo record, mentre isono stati, per un bilancio totale di 614.941. Lo rivela il ministero della Salute.