Bce: altri 600 miliardi per il Qe pandemico

FRANCOFORTE - Arriva il rilancio della Bce sugli acquisti di debito per l'emergenza pandemica. L'Eurotower ha aumentato di 600 miliardi di euro il '', portando il totale adi euro e lasciando invariati i tassi d'interesseL'orizzonte temporale in cui la Banca centrale europea condurrà gli acquisti di titoli per l'emergenza pandemicadall'attuale scadenza di dicembre di dicembre 2020, e in ogni caso il 'Pepp' continuerà finché la BceLa flessibilità con cui la Bce può condurre gli acquisti di debito tramite il programma Pepp per l'emergenza pandemica "sarà mantenuta per tutta la durata del Pepp", ha dichiarato la presidente della Bce,, spiegando che "abbiamo usato e continueremo ad usare il Pepp per fronteggiare questi rischi di frammentazione". Il riferimento è alla possibilità di deviare gli acquisti di titoli di ciascun Paese dell'Eurozona rispetto alla quota di ciascun Paese nel capitale della Bce, come la Bce ha fatto per i titoli italiani.