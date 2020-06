Allarme Covid in Germania: 1.000 positivi in azienda di carni

Nuovo focolaio di contagio in Germania, nell'azienda didove ben 1029 operai sono risultati positivi al. Il consiglio della circoscrizione di, nel Land del, per voce del Presidente delha dichiarato di essere pronto a chiudere la regione innel caso in cui la situazione dovesse precipitare con la