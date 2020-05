Fase 2: parrucchieri aperti anche la domenica e il lunedì

ROMA -Sono alcune delle linee guida per le due categorie indicate nel documento tecnico dell'e dell'approvato nella seduta di ieri dal Comitato tecnico scientifico in vista della riapertura delle attività prevista per il 18 maggio. Regole di carattere generale, sottolinea l'Inail, che interessano un settore considerato a rischio "medio-alto" che coinvolge circa 140mila imprese e 260mila addetti.- si legge nel documento - è opportuno prevedere la possibilità di permettere deroghe ai giorni di chiusura e consentire l'estensione degli orari di apertura dei locali".