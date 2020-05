Fase 2: messe coi fedeli a fine mese

- E' stato definito un protocollo di massima fra Governo e Conferenza Episcopale italiana per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo. In linea con la gradualità che contraddistinguerà la Fase 2, la riapertura delle Chiese ai fedeli è prevista per fine mese.L'intesa è stata raggiunta al termine di una settimana carica di tensioni all'interno delle gerarchie ecclesiali italiane. Esse in coro, dai vescovi ai parroci, avevano sollevato non poche proteste sulla perdurante sospensione delle Sante Messe aperte ai credenti di fede cattolica.