Dl Riapertura: ecco cosa si può fare da domani 18 maggio

ROMA - Con il Dl Riapertura annunciato ieri sera da Conte in conferenza stampa riaprono da lunedì ristoranti, bar, pizzerie, pub, parrucchieri, estetisti, negozi, ma anche musei e le chiese per la messa. Tutto nel rispetto delle misure anti contagio. Nessun limite per gli spostamenti delle persone nella stessa regione: non servirà più l'autocertificazione. Sì agli incontri non solo tra parenti e fidanzati, ma anche tra gli amici.Fino al 2 giugno restano invece vietati gli spostamenti tra regioni. Così come quelli da e per l'estero, salvo per comprovavate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Consentito, in ogni caso, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.Dal 25 maggio, riapriranno, poi, palestre e centri sportivi. Dal 15 giugno i teatri e i cinema.Le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale- RISTORAZIONE- ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)- STRUTTURE RICETTIVE- SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)- COMMERCIO AL DETTAGLIO- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)- UFFICI APERTI AL PUBBLICO- PISCINE- PALESTRE- MANUTENZIONE DEL VERDE- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE- Gli spostamenti tra i territori saranno consentiti al 3 giugno. Da lunedì riaprono negozi, centri commerciali e musei su prenotazione. Shopping con guanti e mascherina. Non potranno comunque lasciare a propria abitazione le persone in quarantena perché positive al Covid-19. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi.Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni per prevenire il rischio di contagio.Le attività economiche, produttive e sociali, a partire dal 18 maggio, dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.- Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le violazioni delle disposizioni sono punite con la sanzione da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.