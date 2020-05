Abbigliamento: Giorgia e Johns introduce la formula del franchising online in "conto vendita"

ROMA. Il Covid-19 ha stravolto ogni ideale, ci ha dimostrato chiaramente che anche un negoziante con un’esperienza ventennale alle spalle può ritrovarsi all'improvviso e senza alcun preavviso a ripartire da zero. Ormai avere un negozio di abbigliamento e gestirlo è diventata una professione per pochi, e in ottica della Fase 2 riaprire è sicuramente un evento positivo.





Ovviamente ci si può trovare davanti numerose difficoltà, una delle quali è legata alla merce invenduta. Ed è in questo momento così delicato, in cui i piccoli negozi rischiano la chiusura, si rafforza fortemente l’idea che bisogna creare partnership con aziende specializzate nel retail.

"Il conto vendita non conosce crisi" commenta Gennaro Abbagnano, Retail Manager del noto brand di abbigliamento Giorgia & Johns.

"Per questo motivo che già da qualche anno ci stiamo specializzando sul Franchising in "Conto Vendita" che garantisce ai nostri affiliati la possibilità di rendere la merce invenduta evitando il rischio di ritrovarsi a pagare merce che non potranno vendere perché obsoleta, non avendo al contempo la capacità di sostenere altri acquisti" continua Abbagnano.

Come abitudine del gruppo, e grazie all’attenzione che da sempre pone al mercato, il brand dell’abbigliamento sta approfittando di questo momento per migliorare l'aspetto digitale intraprendendo nuovi meccanismi di vendita che a breve saranno a supporto dei loro affiliati.

Ogni affiliato di Giorgia & Johns avrà infatti il proprio negozio in franchising on-line: "questo ci permetterà di ampliare la nostra rete di vendita e allo stesso tempo di far vivere ai clienti finali esperienze d'acquisto che prevedono l’interazione tra online ed offline" dice ancora Abbagnano.

Durante questi mesi il tempo trascorso sui social è aumentato di circa il 30% e questo non solo ha solo rafforzato il rapporto del brand dell’abbigliamento con tutti i clienti, permettendo di ampliare la visibilità del brand, con l’opportunità di sperimentare nuove opportunità di business vantaggiose.

"In Giorgia & Johns ci aspettiamo una ripartenza rapida anche grazie alla crescita continua del nostro personale, da sempre formato alla vendita assistita, punto di forza che ha messo sempre la cliente al centro dell’attenzione" conclude il Retail Manager.





