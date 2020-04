Papa Francesco: preghiera per anziani soli e impauriti

CDV - "Preghiamo oggi per gli anziani, specialmente per coloro che sono isolati o nelle case di riposo". Sono le parole del Papa nell'introduzione della messa a Santa Marta. Gli anziani " hanno paura, paura di morire da soli. Sentono questa pandemia come una cosa aggressiva"."Loro sono le nostre radici, la nostra storia - ha aggiunto il Pontefice - . Loro ci hanno dato la fede, la tradizione, il senso di appartenenza, una patria. Preghiamo per loro perché il Signore gli sia vicino in questo momento".