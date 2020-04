Milano, migliorano i dati: +219 positivi

MILANO - Secondo gli aggiornamenti della Regione Lombardia, sono in miglioramento i dati di Milano, una delle città ancora molto colpite dall’emergenza coronavirus: i nuovi positivi nell’area metropolitana oggi sono 219, per un totale di 17.909, di cui 80 nuovi casi a Milano città.Ieri c’erano stati 412 nuovi positivi di cui 246 a Milano città. In Lombardia i nuovi casi positivi al coronavirus registrati da ieri sono 653, per un totale di 71.909, contro i 71.256 casi di 24 ore fa. I decessi in totale sono 13.269, 163 in più di ieri.