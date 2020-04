Coronavirus: ecco le attività che riaprono oggi

Tra gel e mascherine riaprono alcuni negozi in Italia. Secondo l'ultimo DPCM è prevista oggi la riapertura delle librerie, delle cartolerie e dei negozi di vestiti per neonati e bambini. Ripartono anche le attività forestali, l'industria del legno e anche la produzione di computer. Ecco i primi spiragli nel lockdown da coronavirus.La serrata pressoché totale viene prorogata ancora, da oggi fino al 3 maggio, compresa la stretta sui rientri dall'estero e sui viaggi di lavoro nel nostro Paese, con controlli agli imbarchi e stop ai viaggi per chi ha la febbre.