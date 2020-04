Coronavirus: Calvisi, scomparsa brigadiere carabinieri notizia triste

ROMA - “La notizia della scomparsa del Brigadiere Capo dei Carabinieri Claudio Santoro ci addolora profondamente. Rivolgo alla famiglia di Claudio le mie sentite condoglianze”. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa,, in merito alla scomparsa del Brigadiere Capo dell’Arma in servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di Lucera (FG).“Esprimo al Generale Nistri e a tutta l’Arma dei Carabinieri la mia solidarietà e vicinanza per la perdita di un collega che amava profondamente il suo lavoro e che ha compiuto fino all’ultimo il suo dovere” – conclude Calvisi.