Conte in visita in Lombardia: "Non è il momento di mollare, dispiaciuto per la Cei"

MILANO - Visita del premierin. Il premier è arrivato con la mascherina in Prefettura a Milano, poi si è recato anche a Bergamo e a Brescia., ha dichiarato Conte nel capoluogo lombardo.. "La mia presenza qui avrebbe creato intralcio nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria", ha spiegato Conte.. Ci siamo anche sentiti con il presidente Bassetti, non c'è un atteggiamento materialista da parte del governo, nessuna mancanza di sensibilità. C'è sì, una certa rigidità del Cts anche sulla base della letteratura scientifica che loro hanno a disposizione sui contagi", ha detto Conte."Lavoreremo per definire un protocollo di massima sicurezza per garantire a tutti i fedeli di partecipare alle celebrazioni liturgiche, contiamo di definire questo protocollo in pieno spirito di collaborazione con la Cei", spiega in merito al nodo Messe il premier Giuseppe Conte parlando da Milano.Questo governo - ha aggiunto - non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe scontentare i cittadini".: ha aggiunto il presidente del Consiglio. "Abbiamo introdotto qualche allentamento ma è chiaro che non possiamo mollare in questa fase".