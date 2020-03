Speranza: "Italia ancora in piena epidemia"

ROMA -A ribadirlo il Ministro per gli Affari Regionali, a "L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24, che ha sottolineato comeI tempi li deciderà, come è sempre accaduto, il Consiglio dei Ministri sulla base di un'istruttoria che fa la comunità scientifica. Penso che in questo momento parlare di riapertura sia inopportuno e irresponsabile. Tutti noi vogliamo tornare alla normalità, ma prima dobbiamo riaccendere un interruttore per volta"., ha dichiarato il ministro Speranza.I sacrifici di queste settimane sono seri". "Gli epidemiologici affermano che si vedono i primi effetti del contenimento. Non siamo però ancora al cambio di fase. Servirà - avverte - tempo e gradualità".