Coronavirus, Papa Francesco nella piazza vuota: "Già si sente la fame"

CDV - Ieri sera Papa Francesco, in un'immagine che passerà alla storia sotto la pioggia e in una piazza San Pietro vuota,pregando per la fine della pandemia."In questi giorni, in alcune parti del mondo -si sono evidenziate alcune conseguenze della pandemia. Una di queste è la fame. Si comincia a vedere gente che ha fame perché non può lavorare, perché non aveva un lavoro fisso e per tante circostanze. Si comincia già a vedere il dopo, quello che avverrà più tardi, ma incomincia adesso. Preghiamo per le famiglie che cominciano a sentire il bisogno a causa della pandemia", è stato l'invito del pontefice.Francesco chiede a Dio di guardare alla "dolorosa condizione" in cui versa l'umanità a causa della pandemia.