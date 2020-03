Coronavirus: in Italia 47.021 casi (+4.760). I morti sono 4.032 (+627)

ROMA - Nuovo bollettino choc quello che fotografa la situazione Coronavirus in Italia aggiornata ad oggi, 20 marzo 2020:Gli attualmente positivi (esclusi quindi i morti e i guariti) sono 37.860, ben 4.670 più di ieri. I guariti salgono a 5.129, 689 in più rispetto al 19 marzo. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 415.«i pazienti positivi sono 22264, +2380 rispetto a ieri, i ricoverati sono 7735, con un aumento di 348, a cui vanno aggiunti 1050 persone ricoverate in terapia intensiva, 44 in più, mentre i decessi sono 2549, 381 in più», ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera, che ha aggiunto che sono 4235 i dimessi.Il dato è stato fornito in conferenza stampa alla protezione civile. Dei 37.860 malati complessivi, 16.020 sono poi ricoverati con sintomi e 19.185 sono quelli in isolamento domiciliare.