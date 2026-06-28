Moglia, neonato salvato dai vigili del fuoco: era accanto alla nonna morta da ore

Moglia, Mantova - Il pianto disperato e incessante di un neonato ha permesso di scoprire una tragedia e di salvare il piccolo. È accaduto a, dove un bambino di appena sei mesi è stato trovato accanto al corpo senza vita della nonna di 59 anni.

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dal pianto del piccolo che continuava senza interruzione. I residenti hanno prima provato a contattare la donna al telefono e a suonare il citofono, ma senza ricevere risposta. Anche il tentativo di entrare nell’abitazione con una copia delle chiavi non è andato a buon fine, così è stata chiamata la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Suzzara. Per raggiungere l’appartamento, un pompiere si è calato dal tetto con una corda doppia fino alla finestra dell’abitazione, riuscendo a entrare e a mettere in salvo il bambino.

All’interno della casa i soccorritori hanno trovato la nonna del piccolo, mamma della madre del bambino, ormai priva di vita. Secondo i primi accertamenti sanitari, la donna sarebbe morta da almeno sei ore.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Gonzaga per gli accertamenti del caso. Dopo le verifiche, il neonato è stato riaffidato alla madre.