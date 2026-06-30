Milano, aperta la camera ardente per l’agente della Polizia locale Francesco Imprezzabile

Milano - È stata aperta alle 14, presso la, la camera ardente per, l’agente della Polizia locale di Milano morto lo scorso 22 giugno in seguito a un incidente avvenuto durante un inseguimento, dopo essere caduto dalla moto di servizio.

Alla cerimonia sono arrivati i familiari, tra cui la sorella e la fidanzata, insieme a numerosi colleghi del Corpo della Polizia locale.

In rappresentanza del Comune era presente la presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi, che ha espresso vicinanza alla famiglia. «Oggi sono qui per portare il nostro saluto, la nostra solidarietà e il nostro abbraccio alla famiglia. Ho portato le condoglianze di tutta la città e dell’amministrazione», ha dichiarato ai cronisti.

Presente anche il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli, che non ha rilasciato dichiarazioni.

I funerali si svolgeranno giovedì nella chiesa della Madonna della Medaglia, in zona viale Lucania. Per la giornata è stato proclamato il lutto cittadino dal sindaco di Milano Giuseppe Sala.

La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di oggi, domani dalle 8 alle 19 e giovedì dalle 8 alle 10.