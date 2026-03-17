Rogoredo, uomo investito da un Frecciarossa: deceduto sul colpo

– Tragedia questo pomeriggio alla stazione di Milano Rogoredo, dove un uomo di 35 anni è stato investito da un treno Frecciarossa in transito sul binario 4 ed è morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio potrebbe essere riconducibile a un gesto volontario.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 e ha comportato la sospensione della circolazione non solo sul binario 4, ma anche sul binario 6, provocando ritardi significativi su diverse linee, tra cui la Milano–Bozzolo in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, che hanno constatato il decesso dell’uomo. Le autorità stanno conducendo accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.