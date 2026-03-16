Oscar 2026, trionfa Paul Thomas Anderson: tutti i vincitori della 98ª edizione

Los Angeles - Si è conclusa a Dolby Theatre la, ospitata a Los Angeles e condotta per il secondo anno consecutivo dal comico e presentatore Conan O'Brien. La serata ha visto il trionfo del filmdi Paul Thomas Anderson, che ha conquistato le principali categorie.

Tra gli esclusi eccellenti della serata figurano Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio, rimasti senza statuetta.

I principali premi

Il premio per Miglior film è andato a Una battaglia dopo l’altra, che ha portato a casa anche la statuetta per Miglior regia a Paul Thomas Anderson.

Il riconoscimento come Miglior attore protagonista è stato assegnato a Michael B. Jordan per I peccatori, mentre la Miglior attrice protagonista è stata Jessie Buckley per Hamnet.

Nelle categorie di supporto hanno vinto Sean Penn come Miglior attore non protagonista per Una battaglia dopo l’altra e Amy Madigan come Miglior attrice non protagonista per Weapons.

La Miglior sceneggiatura originale è andata a Ryan Coogler per I peccatori, mentre la Miglior sceneggiatura non originale è stata assegnata ancora a Paul Thomas Anderson.

Altri riconoscimenti

Il premio per Miglior film d’animazione è stato conquistato da KPop Demon Hunters.

Il Miglior documentario è andato a Mr. Nobody Against Putin di David Borenstein.

Il premio come Miglior film internazionale è stato assegnato a Sentimental Value del regista norvegese Joachim Trier.

Tra i premi tecnici spiccano Miglior fotografia ad Autumn Durald Arkapaw e Miglior colonna sonora originale a Ludwig Göransson per I peccatori. La Miglior canzone originale è stata Golden dal film KPop Demon Hunters.

Il premio per Migliori effetti visivi è andato a Avatar: Fuoco e cenere, mentre Miglior sonoro è stato assegnato a F1 – Il film.

Star sul palco e messaggi politici

A consegnare le statuette si sono alternati numerosi volti noti del cinema internazionale, tra cui Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Nicole Kidman, Pedro Pascal e Sigourney Weaver.

Durante la serata non sono mancati i messaggi politici. L’attore Javier Bardem è salito sul palco indossando una spilla con la scritta “No alla guerra” e ha ribadito il messaggio con lo slogan “Palestina libera”. Sul red carpet diverse star hanno sfoggiato spille di protesta contro le politiche migratorie statunitensi e distintivi dell’iniziativa Artists4Ceasefire.

Momenti musicali e omaggi

Lo show musicale ha visto l’esecuzione dal vivo di due brani candidati all’Oscar per la miglior canzone: I Lied to You dal film I peccatori e Golden da KPop Demon Hunters, poi vincitore della categoria.

Tra i momenti più emozionanti della serata il segmento In Memoriam, durante il quale Barbra Streisand ha ricordato Robert Redford, scomparso nel 2025, cantando The Way We Were.

La cerimonia ha reso omaggio anche ad altri grandi nomi del cinema come Val Kilmer, Robert Duvall, Claudia Cardinale e Giorgio Armani.