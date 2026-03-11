Milano, principio di incendio su un tram della linea 27: passeggeri evacuati illesi

Milano - Questa mattina a Milano, in via Marco Bruto, un principio di incendio ha costretto i passeggeri di un tram della linea 27 a scendere immediatamente dal mezzo. L’incidente, avvenuto poco dopo le 9, è stato causato dalla caduta di un cavo della rete aerea che ha provocato un contatto elettrico e la conseguente fiammata con fumo. A bordo c’erano circa una ventina di persone, tutte illese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Un passeggero ha raccontato: “Un forte rumore, pareva una frenata di colpo, poi è arrivato il fumo, il caldo, si sono spalancate le porte e ci siamo precipitati fuori”. La dinamica conferma che le fiamme sono partite dalla parte superiore del tram a causa del contatto tra il cavo caduto e i componenti elettrici del tetto. Il conducente del tram e la polizia hanno subito messo in sicurezza l’area, bloccando il traffico e isolando il luogo dell’incidente.

Atm ha precisato che il principio di incendio non ha alcuna correlazione con il tragico deragliamento della linea 9 dello scorso 27 febbraio. L’evento ha avuto origine esclusivamente dal cavo della rete aerea di alimentazione. Il tram è stato fermato immediatamente, il principio di incendio sedato e i passeggeri fatti scendere in sicurezza. I tecnici di Atm hanno lavorato tempestivamente per ripristinare la circolazione delle linee 27 e 12, che hanno ripreso regolarmente il servizio nella mattinata.