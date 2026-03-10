Mattarella riceve la laurea honoris causa a Firenze: “Rimettere al centro la persona e i valori universali”

Firenze, 10 marzo 2026 – “Vi è l'esigenza di rimettere al centro la persona, i valori umani e universali, il senso di comunità che accresce il valore delle relazioni tra le persone, del rispetto e del reciproco riconoscimento di dignità e diritti”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Politica, istituzioni e mercato da parte dell’Università di Firenze, nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni della Scuola di Scienze politiche "Cesare Alfieri".

Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha ricordato Silvano Tosi, allievo e poi docente della “Cesare Alfieri”, citando le sue parole per sottolineare che “non dobbiamo lasciare che si verifichi una regressione alla tirannide cesarista”.

La cerimonia si è aperta con l’ingresso della rettrice Alessandra Petrucci e della commissione di laurea, accompagnati dall’inno italiano e dall’inno europeo eseguiti dalla formazione musicale dell’Ateneo. Dopo i saluti istituzionali, la laudatio è stata affidata a Maria Grazia Pazienza, presidente del corso di laurea magistrale in Politica, Istituzioni e Mercato.

Mattarella ha ribadito l’importanza dello studio e della conoscenza: “Dedicarsi allo studio con passione nei diversi ambiti della conoscenza è fondamentale affinché i nuovi confini del sapere possano essere esplorati e coltivati per realizzare il benessere collettivo, che muove dalla centralità della persona, dei suoi diritti e dei suoi doveri”.

Richiamando le parole di Tosi, il presidente ha evidenziato il rischio di un futuro oscillante tra libertà democratica e tirannide cesarista, definendo essenziale evitare una regressione che riduca l’individuo a una condizione di perpetua “infanzia” sociale e politica.

L’evento ha sottolineato il valore dell’educazione politica e civica, con un richiamo alla responsabilità collettiva e alla tutela dei principi democratici come fondamento della convivenza e dello sviluppo sociale.