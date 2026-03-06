Israele colpisce Beirut dopo l'avanzata delle sue truppe nel Sud del Libano. Francia, Italia e Grecia coordineranno invio mezzi a Cipro

Ripresi all'alba i raid israeliani sull'Iran, nel sesto giorno dall'inizio del conflitto. Teheran afferma di aver colpito una petroliera americana nel Golfo. La nave “è attualmente in fiamme”, secondo le Guardie rivoluzionarie iraniane, che dichiarano di avere il “controllo completo” dello Stretto di Hormuz. Attacco con droni sull’aeroporto di Nakhchivan, in Azerbaigian, secondo l’agenzia APA. L’Iran, però, smentisce attacchi sul territorio azero.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito in un'intervista ad Axios che "deve essere coinvolto" nella scelta del successore di Ali Khamenei in Iran. "Il figlio di Khamenei è per me inaccettabile. Stanno sprecando tempo. Il figlio di Khamenei è un peso piuma. Devo essere coinvolto nella nomina, come con Delcy Rodriguez in Venezuela".

Quella attuale in Medio Oriente è una "situazione che preoccupa e direi su diversi fronti; sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale. Il mondo è sempre più governato dal caos", ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenuta in diretta a RTL 102.5. Sull'uso delle basi militari americane su territorio italiano, Meloni ha affermato che ci si atterrà agli accordi bilaterali.

Fonti dell'Eliseo riferiscono di una telefonata di Macron a Meloni e al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. "Hanno concordato di coordinare l'invio di risorse militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale e di collaborare per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso", sottolineano le stesse fonti.