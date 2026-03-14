Inter-Atalanta 1-1, Esposito illude i nerazzurri: Krstovic firma il pari nel finale

Milano - Finisce 1-1 la sfida di San Siro tra Inter e Atalanta, al termine di una gara intensa e giocata a ritmi elevati da entrambe le squadre. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con Pio Esposito, ma nel finale gli ospiti trovano il pareggio con Nikola Krstovic.
La partita si accende fin dalle prime battute, con entrambe le formazioni che provano a costruire occasioni. A sbloccare il match è l’Inter al 26’, quando Pio Esposito finalizza un’azione offensiva portando avanti la squadra allenata da Cristian Chivu. Dopo il gol subito, l’Atalanta fatica a reagire e i nerazzurri cercano il raddoppio, ma il primo tempo si chiude sull’1-0.
Nella ripresa il copione non cambia e le due squadre continuano a sfidarsi a viso aperto. Al 60’ grande occasione per Marcus Thuram, che però si vede respingere la conclusione da Marco Carnesecchi in uscita. Dieci minuti più tardi è invece l’Atalanta ad andare vicina al pareggio con il tiro di Matteo Bernasconi, murato da Carlos Augusto.
Nel finale gli uomini guidati da Raffaele Palladino trovano il gol del pari: all’82’ Nikola Krstovic firma l’1-1 che chiude l’incontro. Nel finale concitato viene anche espulso l’allenatore dell’Inter Chivu per doppia ammonizione dopo le proteste dalla panchina.
Tabellino
Inter-Atalanta 1-1
Marcatori: 26’ Esposito, 82’ Krstovic
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji (35’ st De Vrij), Carlos Augusto; Dumfries, Barella (31’ st Frattesi), Zielinski, Sucic, Dimarco (20’ st Luis Henrique); Esposito (20’ st Bonny), Thuram. All.: Chivu.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (20’ st Hien); Zappacosta, De Roon (31’ st De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (6’ st Ederson), Zalewski (20’ st Sulemana); Scamacca (6’ st Krstovic). All.: Palladino.
Ammoniti: Sucic, Kolasinac, Carlos Augusto per gioco falloso; Chivu e De Ketelaere per proteste.
Espulso: 40’ st Chivu per doppia ammonizione.
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