Il talento italiano in vetrina: al via il concorso nazionale dedicato al Made in Italy, creatività e tricolore al centro

L’eccellenza italiana torna protagonista nei centri urbani di tutta la Penisola grazie al concorso nazionale “Il Made in Italy in Vetrina”, promosso dall’Associazione Vetrinisti & Visual Europei e approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nell’ambito delle iniziative ufficiali della Giornata Nazionale del Made in Italy, che si celebra ogni anno il 15 aprile.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento creativo e la capacità comunicativa delle vetrine commerciali, trasformandole in veri e propri palcoscenici della cultura, dell’artigianato e della produzione italiana.
Il progetto, completamente gratuito, è rivolto a Vetrinisti, Visual Merchandiser, Scuole di ogni ordine e grado, Commercianti e Artigiani, chiamati a raccontare attraverso gli allestimenti l’identità e la bellezza del Made in Italy.
«Vogliamo rendere omaggio al Made in Italy partendo dalle nostre città, dai luoghi in cui la creatività incontra il commercio e l’artigianato» afferma il Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, presidente dell’Associazione Vetrinisti & Visual Europei. «Le vetrine rappresentano un linguaggio visivo straordinario, capace di raccontare la nostra identità nazionale e di trasformare ogni allestimento in un messaggio di orgoglio e appartenenza.»
Iscrizione e modalità di partecipazione
Per partecipare inviare una email a vetrinistievisualeuropei@gmail.com, allegando:
1. Nome e cognome (specificando la qualifica);
2. Denominazione dell’attività o nome punto vendita e data dell’allestimento (che dovrà restare visibile almeno fino al 16 aprile 2026);
3. Indirizzo completo e contatti telefonici;
4. Una o più foto in alta risoluzione dell’allestimento (preferibilmente in notturna e prive di riflessi) entro il 26 marzo 2026.
Tema e regolamento
Le vetrine dovranno ispirarsi al tema della primavera, con decorazioni che richiamino il Tricolore e celebrino il Made in Italy in tutte le sue espressioni. Non sono previste limitazioni merceologiche: potranno partecipare attività di abbigliamento, casalinghi, gioiellerie, calzature, librerie, bar, pasticcerie, mobilifici, concessionarie d’auto e molte altre realtà del commercio e dell’artigianato.
Elemento centrale del concorso sarà la creatività, intesa come motore capace di valorizzare il patrimonio produttivo, culturale e artistico italiano.
«Il nostro invito è rivolto a professionisti, commercianti e giovani studenti» aggiunge Pasquarella. «Crediamo che il Made in Italy debba essere raccontato con passione e immaginazione, trasformando ogni vetrina in una piccola opera d’arte capace di parlare al pubblico e di celebrare l’ingegno italiano.»
La premiazione
I vincitori saranno premiati a Roma nel mese di aprile, nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Un momento di riconoscimento e valorizzazione del talento creativo italiano, che attraverso la semplicità di una vetrina saprà raccontare al pubblico la forza e l’identità del Made in Italy.
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