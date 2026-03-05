Guerra in Iran, Trump: “Il figlio di Khamenei è inaccettabile”

lev radin /Shutterstock

Khamenei e la successione in Iran

In una serie di interviste rilasciate nelle ultime ore, il presidente degli Stati Uniti,, ha espresso posizioni forti su temi internazionali e politici.

Riguardo all’Iran, Trump ha dichiarato ad Axios: “Il figlio di Khamenei è per me inaccettabile. Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran”. Il presidente ha aggiunto di voler essere direttamente coinvolto nella scelta del successore del leader supremo Ali Khamenei: “Devo essere coinvolto nella scelta del successore di Khamenei”.

Rapporti con la Spagna

Sul fronte europeo, Trump ha commentato il rifiuto della Spagna di sostenere l’operazione militare contro l’Iran: “Non giocheremo in squadra con la Spagna. Non è un giocatore di squadra, e noi non lo saremo per la Spagna. Sono stati gli unici a votare contro l’assegnazione del 5% del PIL alla difesa; sono molto ostili a tutti”, ha detto in un’intervista al New York Post.

Grazia a Netanyahu

Infine, Trump ha sollecitato il presidente israeliano Isaac Herzog a concedere immediatamente la grazia al premier Benjamin Netanyahu: “Herzog dovrebbe concedere oggi stesso la grazia a Netanyahu. Non si deve occupare d’altro che della guerra con l’Iran. È una vergogna!”, ha dichiarato al canale televisivo israeliano Channel 12. Trump ha aggiunto: “Parlo da già un anno di questo con Herzog, mi ha detto cinque volte che l’avrebbe fatto. Gli ho detto che non lo incontrerò se non darà la grazia”.

Queste dichiarazioni confermano la linea di Trump su temi di politica estera e sicurezza, mostrando un approccio personale e diretto sulla gestione delle relazioni internazionali e dei conflitti in Medio Oriente.