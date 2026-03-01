Festival di Sanremo, trionfa Sal Da Vinci con Per sempre sì

Sanremo - Èil vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore napoletano conquista il primo posto con Per sempre sì, brano che ha chiuso la kermesse tra applausi e commozione, imponendosi al termine di una finale combattuta.

Al secondo posto si classifica Sayf con Tu mi piaci tanto, mentre la medaglia di bronzo va a Ditonellapiaga con Che fastidio!, che si aggiudica anche il premio per la miglior composizione musicale intitolato a Giancarlo Bigazzi, riconoscimento assegnato dai compositori dell’orchestra.

Quarta posizione per Arisa con Magica favola. Chiudono la top five Fedez e Marco Masini con Male necessario, brano che conquista anche il Premio degli autori “Sergio Bardotti” per il miglior testo.

Nona classificata la cantante barese Serena Brancale, che si consola con il Premio Sala Stampa “Lucio Dalla” (sezione Campioni – Sala stampa Radio-TV Web) grazie al brano Qui con me.

L’emozione di Sal Da Vinci: “Dedico questo premio a Napoli”

Fortissima la commozione di Sal Da Vinci al momento dell’annuncio pronunciato dalla co-conduttrice Laura Pausini.

«Io non capisco niente, questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto e lo voglio dedicare alla mia città, Napoli», ha dichiarato tra le lacrime, prima di inginocchiarsi sul palco dell’Ariston.

Poi l’ultima esibizione di rito, con la voce ancora spezzata dall’emozione, a suggellare la chiusura del Festival.

Una carriera iniziata da bambino

Per Sal Da Vinci si tratta del secondo Sanremo. Il primo risale al 2009, quando si classificò terzo con Non riesco a farti innamorare, brano scritto insieme a Gigi D'Alessio e a Vincenzo D'Agostino, storico paroliere napoletano scomparso lo scorso 17 febbraio, a cui l’artista aveva dedicato la sua partecipazione.

All’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, nato nel 1969, Sal Da Vinci è in attività fin da giovanissimo. A soli sette anni incise il primo singolo, Miracolo ’e Natale, in duetto con il padre Mario Da Vinci.

Nel 2024 la sua popolarità ha conosciuto una nuova stagione grazie a Rossetto e Caffè, diventato un vero fenomeno virale su TikTok, capace di avvicinarlo a un pubblico più giovane.

Con la vittoria di quest’anno, Sal Da Vinci scrive una nuova pagina della sua carriera e riporta Napoli al centro del palco più importante della musica italiana.