Ucraina, Von der Leyen e Costa a Kiev: scontro con l’Ungheria sui fondi e le sanzioni

Kiev - A quattro anni dall’inizio della guerra, la presidente dellae il presidente del Consiglio europeo, dopo un lungo viaggio notturno in treno, sono arrivati aper ribadire la vicinanza al popolo ucraino. Tuttavia, pesa lo scontro totale con il presidente ungherese, che ha bloccato il prestito dadestinato all’Ucraina e posto il veto sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro

«Non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace. La pace alle condizioni dell’Ucraina», ha dichiarato Von der Leyen al suo arrivo. Costa ha definito inaccettabile il veto ungherese sugli aiuti a Kiev, ma ha precisato che «prima o poi avremo il prestito». È previsto un incontro trilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, seguito dalla partecipazione alla riunione dei Volenterosi, organizzata da remoto da Parigi e Londra.

Nella notte, a Mosca, un’esplosione davanti alla stazione ferroviaria Savёlovskij ha causato la morte di un agente di polizia e il ferimento di altri due colleghi. Il ministero della Difesa russo ha inoltre annunciato di aver abbattuto 79 droni ucraini nella stessa notte.