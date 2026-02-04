Uccise il compagno a coltellate a Bovisio Masciago: condannata a 21 anni Stella Boggio

Milano - È stata condannata a 21 anni di carcere Stella Boggio, 34 anni, accusata dell’omicidio del compagno Marco Magagna, ucciso con una coltellata il 7 gennaio 2025 nell’appartamento in cui la coppia conviveva a Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza. La sentenza è stata pronunciata oggi, mercoledì 4 febbraio, dalla Corte d’Assise di Monza.

La pena inflitta è più severa rispetto alla richiesta della Procura: il pm Alessio Rinaldi aveva infatti chiesto 14 anni di reclusione, escludendo la legittima difesa. I giudici hanno riconosciuto all’imputata le attenuanti generiche, ritenendole però equivalenti alle aggravanti e arrivando così a una condanna più pesante.

Durante il processo è emerso un rapporto definito conflittuale e problematico tra i due, con episodi di presunti maltrattamenti subiti dalla donna. Secondo la Corte, tuttavia, tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il gesto compiuto durante l’ultima lite. Per l’accusa la donna avrebbe potuto allontanarsi dall’abitazione e chiedere aiuto, come già avvenuto in passato, ricostruzione contestata dalla difesa che ha sostenuto come, dopo essere stata aggredita, non avrebbe avuto possibilità di fuga.

La Corte ha inoltre deciso di non revocare la potestà genitoriale: la donna è madre di una bambina di nove anni. Oltre alla condanna penale, è stato stabilito un risarcimento complessivo di 596mila euro a favore dei familiari della vittima.